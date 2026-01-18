La Festa di Sant' Antonio fa centro | oltre 2mila visitatori in quattro giorni

La Festa di Sant'Antonio 2026 ha attirato oltre 2.000 visitatori in quattro giorni, confermando il suo ruolo di evento importante per la comunità di Crebbio e dintorni. Un appuntamento che, anche quest’anno, ha saputo riunire cittadini e visitatori in un momento di tradizione e condivisione. La manifestazione si conferma come un momento di grande partecipazione e interesse per tutta la zona.

🔗 Leggi su Leccotoday.it Fiera di Sant'Antonio. Oltre 400 ambulanti e migliaia di visitatori nonostante la pioggia

Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, la fiera di Sant’Antonio ha registrato la partecipazione di oltre 400 ambulanti e numerosi visitatori. Non sono mancate le rinunce, ma alcuni hanno comunque occupato i posteggi disponibili secondo le procedure comunali. La giornata ha dimostrato l’interesse e l’attaccamento alla tradizione, che continuerà anche in occasione della prossima manifestazione dedicata a San Geminiano, il 31 gennaio. Modena celebra Sant'Antonio, le bancarelle invadono il centro per un sabato di festa

Il 17 gennaio, Modena si anima con la Festa di Sant'Antonio Abate, patrono degli animali. Durante questa giornata, il centro storico si riempie di bancarelle che offrono prodotti tradizionali, degustazioni e dolci tipici. Un’occasione per vivere le tradizioni locali in un’atmosfera di festa e convivialità, nel rispetto delle radici culturali della città. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. DALLA BASILICATA ALLEVATORI A ROMA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE L’evento, giunto alla sua diciannovesima edizione nazionale, ha trasformato il cuore del Vaticano in una vera e propria fattoria a cielo aperto - facebook.com facebook In Trexenta la festa di Sant’Antonio è all’insegna delle tradizioni: su foghidoni, su pane ‘e saba e la benedizione degli animali x.com

