La controreplica di Di Marco alla Asl sulla Rianimazione di Popoli | Nessuna bugia il reparto è chiuso

La controreplica di Di Marco alla ASL di Pescara chiarisce che la Rianimazione di Popoli è ufficialmente chiusa, anche se i dettagli sui motivi e sui tempi restano confusi. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni e fraintendimenti tra le parti coinvolte, evidenziando la necessità di trasparenza e chiarezza sulle decisioni prese. La questione rimane aperta, richiedendo eventuali approfondimenti istituzionali.

«Nessuna bugia, la Rianimazione è chiusa, è diventata altro ma non si capisce quando, come e perché. Dopo l’epiteto di sciacallo attribuitomi da Marsilio sulla vicenda dei farmaci oncologici negati, poi risultata vera, si aggiunge ora quella di bugiardo che arriva dalla Asl di Pescara, stavolta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Di Carlo (Rianimiamo Bussi) sulla chiusura della Rianimazione nell'ospedale di Popoli: "Grave quanto affermato dalla Asl"

Di Carlo di Rianimiamo Bussi commenta la recente comunicazione della Asl di Pescara sulla chiusura della Rianimazione dell’ospedale di Popoli, sottolineando l’importanza di precisare la situazione e di valutare attentamente le implicazioni di questa decisione. Di Marco (Pd): "Chiude la rianimazione di Popoli, scelta gravissima che mette a rischio i pazienti e penalizza le aree interne"

Il consigliere regionale del Pd, Antonio Di Marco, ha espresso forte preoccupazione per la chiusura della rianimazione dell'ospedale di Popoli, giudicandola una decisione politica grave che mette a rischio la sicurezza dei pazienti e penalizza le aree interne. La chiusura segue quella di Penne, suscitando preoccupazioni sulla qualità dell'assistenza sanitaria in queste zone.

