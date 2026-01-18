La collezione adidas Bringbacks Mexico 86 rende omaggio ai celebri Mondiali di calcio disputati in Messico. Con un design ispirato a quegli eventi storici, questa linea unisce stile e nostalgia, offrendo capi e calzature che richiamano l’atmosfera di quell’appuntamento sportivo. Un modo sobrio e raffinato per celebrare un’epoca memorabile del calcio internazionale.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La nuova collezione adidas Bringbacks México 86 nasce da un’idea semplice: riportare alla memoria i Mondiali giocati in Messico 40 anni fa. Un evento molto significativo per i padroni di casa e anche per la nazionale azzurra che si presentava come squadra Campione del Mondo in carica, dopo la splendida cavalcata degli uomini di Enzo Bearzot nell'ormai storico 1982. Il Messico ha ospitato la Coppa del Mondo due volte, ma una sola edizione è rimasta impressa ai messicani in modo indelebile: quella del 1986. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La collezione adidas Bringbacks Mexico 86 rievoca il brivido dei Mondiali di calcio giocati in Messico

Leggi anche: LIVE Italia-Messico, 0-0, Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA: Gol annullato al Messico e rigore per l’Italia

Leggi anche: adidas ha presentato 23 maglie Home per i Mondiali di calcio 2026 e noi le abbiamo messe in classifica

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La collezione adidas Bringbacks Mexico 86 rievoca il brivido dei Mondiali di calcio giocati in Messico.

La collezione adidas Bringbacks Mexico 86 rievoca il brivido dei Mondiali di calcio giocati in Messico - adidas Bringbacks México 86 è la nuova collezione che ripropone le maglie e le tute ispirate ai Mondiali che hanno reso il calcio un vero e proprio culto in Messico ... gqitalia.it