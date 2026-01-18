La colf i whatsapp i video la separazione ‘dimenticata’ il sangue e il corpo di Federica seppellito in ditta | le prove contro il marito

Un caso complesso e inquietante si dipana ad Anguillara Sabazia, dove emergono prove che coinvolgono la famiglia e collegamenti tra messaggi WhatsApp, video e una tragica scoperta. La vicenda ruota attorno alla scomparsa di Federica Torzullo e ai sospetti sul marito, con elementi che includono testimonianze, segni di violenza e la scoperta del suo corpo in una ditta.

Anguillara Sabazia (Roma), 18 gennaio 2026 – I primi sospetti di Roberta, la madre di Federica Torzullo, sorgono quando la mattina del 9 gennaio, avendole scritto su Whatsapp per chiedere cosa far mangiare a colazione al nipote di 10 anni, che giovedì sera si era fermato a dormire dai nonni, si vede rispondere con uno sbrigativo "Dagli la Nutella ". Strano, avrebbe raccontato poi la donna al programma Chi l'ha visto, dato che la Nutella in casa non l'avevano mai avuta. Poi più nessun contatto, mai più online dopo le 8.20, nonostante la 41enne, ingegnera gestionale impiegata presso le Poste di Fiumicino, avesse appuntamento con i genitori nel primo pomeriggio per un impegno di famiglia.

Le indagini su Federica Torzullo si focalizzano su elementi come messaggi WhatsApp, video e la scoperta del suo corpo sepolto in un’azienda, collegati alle accuse contro il marito. La vicenda ha avuto inizio con i sospetti di Roberta, madre di Federica, dopo alcuni messaggi e comportamenti sospetti, tra cui la sparizione della donna e le prove che emergono sul suo caso.

Le indagini sul caso di Federica Torzullo si concentrano su elementi come chat WhatsApp, video e la scoperta del suo corpo sepolto dietro la ditta. La testimonianza della madre, Roberta, e le prove raccolte puntano a un quadro complesso che coinvolge il marito e la presunta “separazione dimenticata”. Questa vicenda, avvolta da dettagli inquietanti, è al centro di un procedimento giudiziario che mira a fare luce sulla verità.

