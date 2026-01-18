La città piange una delle colonne del Gioco del ponte | addio a Edo Lupi

La città di Pisa si congeda da Edo Lupi, figura di rilievo nel mondo delle tradizioni storiche locali e del Gioco del ponte. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità, che si unisce nel cordoglio. Edo Lupi ha contribuito a preservare e trasmettere un patrimonio culturale di grande valore, rimanendo un punto di riferimento per generazioni di pisani.

La città e tutto il mondo delle tradizioni storiche pisane si stringe attorno alla famiglia di una delle figure più importanti e conosciute: Edo Lupi. Il grande capitano della Magistratura di San Marco è scomparso nella giornata di sabato 17 gennaio, suscitando una grande ondata di affetto.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Addio Rosy Viola, Napoli piange una delle voci più amate del panorama neomelodico

Napoli si stringe in un forte cordoglio per la perdita di Rosy Viola, una delle voci più amate e autentiche del neomelodico. La sua musica ha accompagnato generazioni, lasciando un’impronta indelebile nel cuore della città. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il panorama musicale napoletano, che piange una delle sue interpreti più iconiche degli ultimi decenni.

