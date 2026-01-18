La Cina ha investito significativamente nel potenziamento delle proprie forze armate, sviluppando un ampio arsenale militare. Tuttavia, possedere molte armi non garantisce automaticamente la capacità di combattere e vincere in tutte le situazioni. La modernizzazione militare della Repubblica Popolare Cinese rappresenta un elemento chiave, ma il successo sul campo dipende anche da strategia, formazione e capacità operative.

La Repubblica Popolare Cinese (RPC) è senza ombra di dubbio il Paese che più ha dato impulso, al mondo, alla modernizzazione e ingrandimento del suo strumento militare. In trent’anni le sue spese per la difesa sono aumentate di 13 volte passando dai 25,1 miliardi di dollari nel 1994 ai 317,6 del 2024. Una crescita costante con una progressione quasi geometrica, che si percepisce meglio se pensiamo che tutti i Paesi della NATO, esclusi gli Stati Uniti, fanno sommare una spesa per la difesa di 489,5 miliardi di dollari nel 2024. I frutti di questa politica di difesa si sono manifestati nell’incremento del numero degli assetti militari di tutte le forze armate: la PLAN ( People’s Liberation Army Navy ) è diventata la marina militare più numerosa al mondo superando quella degli Stati Uniti; la PLAAF ( People’s Liberation Army Air Force ) può contare su numerosi caccia di nuova generazione costruiti a un rateo impressionante se paragonato alle linee di produzione occidentali dei cacciabombardieri; la PLARF ( People’s Liberation Army Rocket Force ) può contare su migliaia di missili balistici di vario tipo, e la produzione di ICBM ( Intercontinental Ballistic Missile ) è aumentata come dimostrano le immagini satellitari della posa di nuovi silos di lancio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Cina ha tante armi. Ma non è detto che sia anche capace di combattere e vincere

Leggi anche: Gli investigatori seguono più piste. Cresce la convinzione che sia viva. Tante segnalazioni, anche ’fake’

Leggi anche: L'unica cosa chiara che ha detto Diop, l'astro nascente della sinistra, è la cosa più di destra che ci sia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Le ambizioni nucleari del Giappone per la Cina sono «un rischio per la pace»; Le scorte di armi statunitensi vengono testate nel contesto di una possibile guerra con l’Iran.

La Cina si prepara alla guerra, è corsa alle armi. Cnn: dai satelliti visibili 100 siti di produzione di missili - Un’analisi esclusiva della Cnn, basata su immagini satellitari, mappe e documenti governativi, rivela che dal 2020 la Cina ha avviato una massiccia espansione dei siti dedicati alla produzione ... ilmessaggero.it

La Cina nega i test sulle armi nucleari dopo le accuse di Trump - La Cina ha negato di aver testato armi nucleari, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il Paese era tra quelli che avevano condotto test sconosciuti al pubblico. tg24.sky.it

Tutte le armi fornite da Russia, Cina e Iran al Venezuela. Ma Maduro ha un dubbio - Le alleanze strategiche consentono al regime di Caracas di accumulare armi sofisticate e creare un asse anti- ilfoglio.it

UNICO AL MONDO, questo SALOTTO CINESE È STATO AMMIRATO DAL PRESIDENTE CINESE XI E SUA MOGLIE, noi a Napoli abbiamo tante cose della Cina e il primo istituto per l’insegnamento della lingua cinese in Europa, il nostro istituto orientale di N - facebook.com facebook