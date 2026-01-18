La ciclabile è aperta ai turisti Così si bypassa il maxi cantiere
L’assessore Marco Vincenzi ha comunicato che la ciclabile destra Po tra Stellata e Bondeno è ora aperta ai turisti, consentendo di bypassare il maxi cantiere in corso. La notizia, condivisa sui social, chiarisce la percorribilità di uno degli itinerari cicloturistici principali d’Europa, Eurovelo 8, che ha subito alcune interruzioni recenti. Questo aggiornamento mira a facilitare la mobilità e a rassicurare gli utenti sull’accessibilità del percorso.
"Ricordo che la ciclabile destra Po tra Stellata e Bondeno è aperta". Con questo messaggio diffuso scegliendo i canali social, ieri l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bondeno, Marco Vincenzi, ha voluto fare chiarezza sulla percorribilità di uno degli itinerari cicloturistici più importanti d’Europa (Eurovelo 8), spesso al centro di segnalazioni e incertezze negli ultimi mesi. La sfida della "Variante di Malcantone" decolla verso una percorrenza turistica che unisce i territori sui passi del grande fiume. Un annuncio evidentemente non è casuale che arriva per confermare il ripristino della cosiddetta "Variante di Malcantone". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Addio ai "buchi neri" sulla Statale, aperta l'ultima corsia nella rotonda: il maxi cantiere è ufficialmente finito
Leggi anche: Ciclabile del mare illuminata, la petizione di Fiab convince il sindaco Barattoni: "Utile per cittadini e turisti"
Confcommercio Milano, ciclabile 'Buenos Aires' ferita aperta - La pista ciclabile di corso Buenos Aires, a Milano, "combatte contro il buon senso e resta una ferita aperta". ansa.it
Una nuova ciclabile da Cuvio a Gemonio, aperta la manifestazione di interesse per realizzarla x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.