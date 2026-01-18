La ciclabile è aperta ai turisti Così si bypassa il maxi cantiere

L’assessore Marco Vincenzi ha comunicato che la ciclabile destra Po tra Stellata e Bondeno è ora aperta ai turisti, consentendo di bypassare il maxi cantiere in corso. La notizia, condivisa sui social, chiarisce la percorribilità di uno degli itinerari cicloturistici principali d’Europa, Eurovelo 8, che ha subito alcune interruzioni recenti. Questo aggiornamento mira a facilitare la mobilità e a rassicurare gli utenti sull’accessibilità del percorso.

