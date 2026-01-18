La Casertana cade a Potenza | finisce 2-0
La Casertana si arrende a Potenza con il risultato di 2-0, perdendo la terza posizione in classifica. Dopo l’ottima prestazione contro il Benevento, i falchetti di mister Coppitelli cercano di mantenere la continuità di risultati, ma incontrano una squadra determinata. La sfida rappresenta un momento importante nella stagione, evidenziando le sfide e le opportunità per la formazione campana.
La Casertana cade a Potenza e perde la terza posizione in classifica. I falchetti di mister Coppitelli, reduci dall’ottima prova con il Benevento al Pinto, arrivano a Potenza con la voglia di proseguire la striscia di risultati utili.La partenza è incoraggiante con Casarotto che va vicino alla. 🔗 Leggi su Casertanews.it
