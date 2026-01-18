La Casertana cade a Potenza | finisce 2-0

La Casertana cade a Potenza e perde la terza posizione in classifica. I falchetti di mister Coppitelli, reduci dall’ottima prova con il Benevento al Pinto, arrivano a Potenza con la voglia di proseguire la striscia di risultati utili.La partenza è incoraggiante con Casarotto che va vicino alla. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

