La Bolognina non può più attendere

La situazione nella Bolognina richiede attenzione: alcuni individui hanno rivolto minacce al proprietario di una pizzeria, disturbando la sua normale attività. La sua determinazione nel chiamare le forze dell’ordine ogni volta che si verificano problemi evidenzia la volontà di tutelare la propria attività e la sicurezza del quartiere. È importante affrontare con serietà questi episodi per garantire un ambiente tranquillo e rispettoso per tutti.

“Questi soggetti hanno preso di mira il titolare della pizzeria, perché lui ha il coraggio di chiamare la polizia ogni volta che c’è qualcosa che non va. È stata una vera e propria vendetta, probabilmente per intimorirlo e fargli capire che parla troppo”. Le parole di un residente della Bolognina, raccolte dal Carlino, sono una testimonianza grave e preoccupante di ciò che sta succedendo nel quartiere già teatro di tanti fatti di cronaca. Stavolta però è successo, se possibile, qualcosa di ancora più grave. Una spedizione punitiva di un gruppo di spacciatori contro un negoziante ’colpevole’ di avvisare le forze dell’ordine ogni volta vede qualcosa che non va, tipo un pusher che vende la droga a un cliente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Segretari comunali, la riforma che non può più attendere: rafforzare le autonomie per salvare i territori fragili

Leggi anche: Segretari comunali, la riforma che non può più attendere: rafforzare le autonomie per salvare i territori fragili

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Italia: i convocati di Gattuso per le qualificazioni ai Mondiali!

Ho voluto attendere la fine dei recuperi per postare la seconda parte dei voti con commento del girone di andata della Serie A 2025/2026 e credo di aver fatto bene. L'attesa è stata ripagata con l'aumento di mezzo voto per Maignan, grande protagonista della - facebook.com facebook