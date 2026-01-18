Kurdish commander calls on US to ‘intervene forcefully’ in Syria clashes

Un comandante curdo ha chiesto agli Stati Uniti di intervenire in modo più deciso nel conflitto in Siria, dove le forze curde stanno perdendo terreno a causa di un'offensiva militare. La situazione sul campo resta complessa, con implicazioni per la stabilità regionale e gli interessi internazionali. Questa richiesta evidenzia le tensioni tra le parti coinvolte e la pressione internazionale per una soluzione efficace e tempestiva.

DAMASCUS, Jan 18 (Reuters) - The U.S. should intervene more forcefully to end a Syrian offensive that has gained key territory from Kurdish fighters in recent days, the head of the main Kurdish forces told Reuters. Government troops launched an offensive on Saturday into territory run for the last decade by semi-autonomous Kurdish authorities in the northeast of Syria, capturing towns on both sides of the Euphrates River as well as the country's largest oilfield and a gas field, officials and security sources said. People's Protection Units (YPG) commander Sipan Hamo said a Saturday meeting between U.

Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha firmato un decreto che riconosce ufficialmente i diritti dei curdi in Siria, includendo il diritto alla lingua e la cittadinanza. Questa decisione rappresenta un passo importante per la comunità curda nel paese, segnando un cambiamento nelle politiche di inclusione e riconoscimento delle minoranze. La misura mira a favorire un ambiente di maggiore integrazione e rispetto reciproco. Trump threatens funding for states over sanctuary cities as clashes intensify in Minneapolis

Il presidente Donald Trump ha annunciato l’intenzione di sospendere il finanziamento federale a quegli stati che adottano politiche considerate come favorevoli alle cosiddette Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Trump, Protests, and the Iran Intervention Narrative | 1709

