Kiev | in 24 ore 117 scontri con russi

Nelle ultime 24 ore, le forze ucraine hanno affrontato 117 scontri con le truppe russe, con intensità maggiore nel settore di Pokrovsk. Questa escalation evidenzia la persistente tensione e l’attività militare nella regione, che continua a essere un punto focale del conflitto tra le parti coinvolte. Le dinamiche sul campo restano in costante evoluzione, riflettendo la complessità della situazione in Ucraina.

0.01 "Oggi le forze della difesa ucraine hanno ingaggiato 117 scontri con gli invasori russi". I combattimenti più accesi nel settore di Pokrovsk".Lo annuncia lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, scrive Ukrinform. "Dall'inizio della giornata, ci sono stati 117 scontri. Leforze russe hanno effettuato 66 attacchi aerei, sganciando 163 bombe aeree guidate e hanno utilizzato 3.585 dronikamikaze,condotto 2.857 bombardamenti contro le posizioni delle nostre truppe e le aree civili",si legge nel rapporto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

