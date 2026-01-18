Kecmanovic in lacrime agli Australian Open | Gioco quanto posso il tennis non è importante ora

Miomir Kecmanovic si è trovato a confrontarsi con le emozioni dopo la sconfitta agli Australian Open contro Etcheverry. In lacrime durante la conferenza stampa, il giocatore ha dichiarato di aver dato il massimo, sottolineando che in questo momento il tennis non ha priorità rispetto ad altre questioni personali. Un momento di sincera umanità che ha messo in luce la dimensione più profonda dello sport e delle sue sfide.

Sinner si prepara agli Australian Open, condividendo in conferenza stampa il suo percorso di crescita. Il tennista italiano, numero due del mondo, ha illustrato come le esperienze degli ultimi mesi abbiano contribuito a rafforzarlo e a maturare. Ora vive il tennis con maggiore serenità, affrontando questa nuova sfida con rinnovata consapevolezza e un approccio più equilibrato rispetto al passato.

Alcaraz e Sinner, protagonisti degli Australian Open, hanno condiviso il volo da Seul a Melbourne. Durante il viaggio, hanno trascorso del tempo insieme e si sono scambiati parole amichevoli, tra cui una battuta sul riposo. Al loro arrivo, un breve momento in aeroporto ha catturato l’attenzione dei presenti, sottolineando il clima di collaborazione tra i due campioni, pronti a confrontarsi nel torneo australiano.

COBOLLI ELIMINATO Flavio saluta l'Australian Open al primo turno, anche a causa di problemi intestinali, e cede a Fery tre zet a zero. Il britannico, che è al 4° successo di fila a Melbourne senza perdere set, incontrerà uno tra Kecmanovic o Etcheverry