Katia Ricciarelli primo compleanno senza Baudo | il suo più grande rimpianto

In occasione del suo ottantesimo compleanno, Katia Ricciarelli riflette sulla propria vita, attraversata da momenti di gioia e di nostalgia. Dopo aver condiviso molte esperienze, si confronta anche con il ricordo di un passato importante, segnato dalla mancanza di figure care come Baudo. Un anniversario che invita a considerare il valore delle emozioni e delle scelte personali lungo il percorso.

Katia Ricciarelli compie 80 anni e lo fa stilando uno speciale bilancio della sua vita, con il cuore pieno di ricordi: alcuni luminosi, altri inevitabilmente più dolorosi. Tra questi, il pensiero corre inevitabilmente a Pippo Baudo, l’uomo che per diciotto anni è stato suo marito e compagno di vita, e la cui scomparsa a giugno 2025 ha lasciato un vuoto che oggi pesa più che mai. Un amore intenso, discusso, spesso sotto i riflettori quello tra la Ricciarelli e Baudo, ma profondamente autentico. E alla delicata soglia degli 80 anni, Katia ha voluto raccontarsi senza filtri ripercorrendo sentimenti, emozioni ma anche rimpianti. 🔗 Leggi su Dilei.it

