Kalulu decisivo in negativo in Cagliari Juve | il suo errore ha permesso il vantaggio rossoblù Prestazione rivedibile | i voti dei principali quotidiani sportivi

Durante la partita tra Cagliari e Juventus, Kalulu ha commesso un errore che ha contribuito al vantaggio dei rossoblù. La sua prestazione è stata oggetto di analisi da parte dei principali quotidiani sportivi, evidenziando aspetti migliorabili. In questa analisi, si approfondiscono i voti e le valutazioni sulla sua performance, offrendo un quadro obiettivo e dettagliato della partita.

Kalulu, prestazione rivedibile in Cagliari Juve: l’errore del difensore è risultato essere decisivo ai fini del risultato. I voti. Il passo falso compiuto all’Unipol Domus non risparmia nessuno, travolgendo nelle critiche anche chi, fino a questo momento, aveva rappresentato una certezza granitica per la retroguardia bianconera. Pierre Kalulu, pilastro difensivo dello scacchiere di Luciano Spalletti, esce dalla trasferta di Cagliari con le ossa rotte e una pagella che certifica senza appello una serata decisamente “no”. La sconfitta per 1-0 contro i rossoblù ha messo a nudo alcune inattese fragilità nel reparto arretrato e il francese è finito dritto nel mirino della critica sportiva nazionale, incassando valutazioni uniformemente negative che suonano come un campanello d’allarme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kalulu decisivo in negativo in Cagliari Juve: il suo errore ha permesso il vantaggio rossoblù. Prestazione rivedibile: i voti dei principali quotidiani sportivi Leggi anche: Cagliari Juve, impresa dei rossoblù contro la squadra di Spalletti: ecco i voti dei quotidiani Leggi anche: David bocciato dai principali quotidiani sportivi. La linea è chiara: l’attaccante canadese non ha convinto nessuno. I voti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Juventus-Cagliari 2-1, le pagelle: Yildiz magico (8), Vlahovic disperato (5,5). Kalulu fa tutto (6,5) - Vantaggio dei sardi con Esposito, poi ci pensa Yildiz, con una doppietta a regalare i tre punti alla squadra di ... leggo.it La Juventus la ribalta: Kalulu offre, ancora Yildiz. Cagliari sotto 2-1 - Grande azione sulla destra dei bianconeri, scambio tra McKennie e Kalulu, salito in avanti per offrire un buon servizio per Kenan ... tuttomercatoweb.com La Juventus chiude in vantaggio per 1-0 il primo tempo in casa del Sassuolo. Decisivo per il momento l’autogol di Muharemovic su cross di Kalulu - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.