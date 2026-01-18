Juventus Women brutto infotunio per Copelli | c’è la lesione del crociato Il comunicato

Juventus Women comunica che Copelli ha subito una lesione del legamento crociato durante l’ultimo allenamento. L’atleta sarà sottoposta a un percorso riabilitativo specifico e seguirà le indicazioni dello staff medico. La società si riserva aggiornamenti sul suo stato di salute e sui tempi di recupero, nel rispetto della privacy e del percorso di cura adottato.

delle condizioni della giocatrice classe 2008. Brutta notizia in casa Juventus Women: Anna Copelli, centrocampista offensiva della Primavera, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore nell’ultima gara di campionato con il Sassuolo. La classe 2008 – che ha firmato recentemente da professionista e veniva spesso aggregata in Prima Squadra durante gli allenamenti – si opererà nei prossimi giorni. IL COMUNICATO – « A seguito di una distorsione del ginocchio destro riportata nel corso della partita Juventus-Sassuolo, Anna Copelli è stata sottoposta ad accertamenti strumentali presso il Jmedical che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, brutto infotunio per Copelli: c’è la lesione del crociato. Il comunicato Infortunio Bonansea, che tegola per la Juventus Women: è lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il comunicato ufficiale

La Juventus Women ha subito un duro colpo con l'infortunio di Bonansea, che si è procurata una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Ecco i dettagli ufficiali sulle condizioni dell’attaccante, emersi dopo gli esami presso il J Medical, e le implicazioni per la squadra. Leggi anche: Juventus Women, rinnovo per Barbara Bonansea: contratto fino al 2027 per la bianconera. Il comunicato ufficiale del club Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. #JuventusWomen, #Canzi ha presentato la delicatissima sfida all' #Inter Le sue parole x.com Rivoluzione nel reparto portieri della Juventus Women Le ultime - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.