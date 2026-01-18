Dopo la sconfitta della Juventus contro il Cagliari, Luciano Spalletti ha commentato a DAZN alcune situazioni di gioco, sottolineando la presenza di troppa gente a terra e le perdite di tempo. Un'analisi che mira a evidenziare aspetti tecnici e comportamentali emersi durante la partita, senza eccessivi clamori, ma con attenzione ai dettagli che caratterizzano il confronto sportivo.

Spalletti a DAZN La Juventus cade clamorosamentea Cagliari, ma nel post partita a DAZN Luciano Spalletti ha da ridire sulla condotta dei sardi. Al termine della gara persa contro il Cagliari, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus. “In qualche episodio la lettura è stata un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti sulle perdite di tempo “Troppa gente a terra”

Piper chiuso, lo storico club sotto sequestro: rischi per l'evacuazione e troppa gente. Controlli a tappeto dopo la strage di Crans-Montana

A seguito della recente tragedia di Crans-Montana, le autorità hanno intensificato i controlli a Roma, portando alla chiusura del Piper, storico locale aperto dagli anni ’60 in via Tagliamento. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica, affrontando rischi legati alla capacità di affluenza e alle procedure di evacuazione, e prosegue una più ampia attività di controllo sul territorio.

Leggi anche: Una mano sulla coscienza. Il sindaco ai proprietari:: "Troppa gente per strada. Affittate le case vuote"

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La prima volta di SPALLETTI sulla panchina della JUVENTUS | Serie A Enilive | DAZN

La Juventus proprio non si aspettava uno stop simile contro il Cagliari nonostante una gara dominata. Hernanes in diretta tv ha commentato la prestazione dei bianconeri, Luciano Spalletti non ha resistito: è intervenuto facendo cadere il gelo in studio - facebook.com facebook

Juventus, Spalletti: "Sconfitta inspiegabile, non vogliono il tempo effettivo ma..." x.com