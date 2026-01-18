juventus romano juve forte su mateta

Fabrizio Romano ha aggiornato sulla possibile trattativa tra Juventus e Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta. Secondo le ultime notizie, ci sono diverse domande riguardo all'offerta della Juventus e alla posizione del club inglese. La situazione rimane in evoluzione, con dettagli ancora da chiarire e valutazioni in corso da entrambe le parti.

Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla trattativ per Jean Philip Mateta e la posizione del Crystal Palace “ Tante domande su Mateta-Juventus, su questa offerta della Juventus al Palace. Oggi ragazzi vi dico che quella della Juve è un’intenzione manifestata agli intermediari dell’operazione di fare un’offerta. Non è ancora un’offerta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus, Romano “Mateta vuole la Serie A, studia l’italiano”

Jean Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, è al centro delle discussioni di mercato per la Juventus. Con l’obiettivo di rafforzare l’attacco, i bianconeri stanno valutando la possibilità di portarlo in Serie A. Nel frattempo, il giocatore si sta impegnando nello studio della lingua italiana, manifestando interesse a integrarsi al meglio nel calcio italiano e nella cultura del nostro paese.

Le ultime novità sul calciomercato di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, aggiornano le trattative delle principali squadre di Serie A. La Juventus mostra interesse per Mateta, mentre la Roma continua a seguire Dragusin e non perde di vista Zirkzee. Segui le notizie in tempo reale per rimanere aggiornato sulle mosse di mercato di Juventus, Roma, Milan, Inter e Napoli.

