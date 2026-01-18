La Juventus Under 17 ha conquistato la sua sesta vittoria consecutiva battendo il Parma per 2-0. Al termine di una partita equilibrata, i gol decisivi sono stati segnati da Przytarski e Aresini nel finale. Di seguito si presenta una sintesi dettagliata, con moviola, tabellino e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata del campionato 202526.

di Fabio Zaccaria Juventus Parma Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria esterna, la prima del 2026, contro la Reggiana, la Juventus Under 17 torna in campo e batte nel finale il Parma all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la quindicesima giornata di campionato: ha seguito LIVE il match. Juventus Parma Under 17: 2-0 sintesi e moviola. 95? GOL DELLA JUVE- Corigliano a campo aperto se ne va sulla destra, offre al centro per Aresini che fa il più facile dei gol a porta sguarnita 91? FALLO TATICO DI DEMICHELIS- Eccesso di esperienza da parte di Demichelis, strattona un po’ troppo Calò e si prende il cartellino 87? GOL DELLA JUVE- Carfora pennella alla perfezione, Przytarski stacca e infila all’angolino dopo 7 minuti dall’ingesso! 85? CI PROVA ARESINI- Cambio gioco perfetto di Corigliano, Aresini riceve e salta un avversario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Parma Under 17 2-0: sesta vittoria di fila, nel finale la decidono Przytarski e Aresini

Juventus Parma Under 17 1-0 LIVE: Przytarski fa esplodere di gioia i bianconeri!

Segui in tempo reale la partita tra Juventus Under 17 e Parma Under 17, valida per la quindicesima giornata del campionato 202526. La sfida si è conclusa con una vittoria di misura dei bianconeri, grazie al gol di Przytarski. Qui trovi sintesi, cronaca, tabellino e analisi dettagliata del match, offrendo un aggiornamento completo e accurato sull’evento sportivo.

Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE: doppio cambio per Grauso. Dentro Urbano e Aresini

Segui la diretta di Juventus Parma Under 17, match valido per la quindicesima giornata del campionato 202526. La partita si è conclusa con un pareggio a zero, con due sostituzioni nel secondo tempo per Grauso, inserendo Urbano e Aresini. Di seguito, la sintesi, il tabellino e la cronaca dettagliata del confronto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Serie A, Parma-Genoa 0-0 dopo 45': sfida di metà classifica Ieri Napoli-Sassuolo 1-0. Inter-Udine: 1-0. L'Atalanta sbatte sul muro di Pisa: è 1 a 1, Cagliari-Juventus 1-0: posto in Champions a rischio per i bianconeri. Segui la cronaca testuale su Rainews.it http - facebook.com facebook

Match Day Juventus U17 vs Parma U17 15:00 CET Under 17 A-B GIR A Giornata 15 vinovo - Campo Sportivo Ale&Ricky x.com