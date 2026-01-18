Segui in tempo reale la partita tra Juventus Under 17 e Parma Under 17, valida per la quindicesima giornata del campionato 202526. La sfida si è conclusa con una vittoria di misura dei bianconeri, grazie al gol di Przytarski. Qui trovi sintesi, cronaca, tabellino e analisi dettagliata del match, offrendo un aggiornamento completo e accurato sull’evento sportivo.

di Fabio Zaccaria Juventus Parma Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria esterna, la prima del 2026, contro la Reggiana, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita il Parma all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la quindicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Parma Under 17: 0-0 sintesi e moviola. 85? CI PROVA ARESINI- Cambio gioco perfetto di Corigliano, Aresini riceve e salta un avversario. Sbaglia il tiro sul più bello e sfuma un’altra occasione 80? Tris di cambi per Grauso: esordio ufficiale per Przytarski 74? Qualche problema per Cantarelli, sembra poter proseguire la sua gara 70? Persiste l’equilibrio, poche occasioni per i bianconeri 68? Primo cambio per il Parma: Tagliente esce, Calò prende il suo posto 62? Primi cambi per Grauso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Parma Under 17 1-0 LIVE: Przytarski fa esplodere di gioia i bianconeri!

Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE: già tre corner per i bianconeri

Segui in tempo reale la partita tra Juventus Under 17 e Parma Under 17, valida per la quindicesima giornata del campionato 202526. La sfida si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, con i bianconeri che hanno già conquistato tre corner. Di seguito, trovi sintesi, moviola, tabellino e cronaca dettagliata del match.

Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE: gol annullato ai bianconeri

Segui la diretta di Juventus Parma Under 17, valida per la quindicesima giornata del campionato 202526. La partita si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, dopo un episodio di gol annullato ai bianconeri. Di seguito, forniamo una sintesi accurata, le principali fasi, il tabellino e la cronaca aggiornata del match.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Serie A, Parma-Genoa 0-0 dopo 45': sfida di metà classifica Ieri Napoli-Sassuolo 1-0. Inter-Udine: 1-0. L'Atalanta sbatte sul muro di Pisa: è 1 a 1, Cagliari-Juventus 1-0: posto in Champions a rischio per i bianconeri. Segui la cronaca testuale su Rainews.it http - facebook.com facebook

Match Day Juventus U17 vs Parma U17 15:00 CET Under 17 A-B GIR A Giornata 15 vinovo - Campo Sportivo Ale&Ricky x.com