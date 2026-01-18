Segui la diretta della partita Juventus Parma Under 17, valida per la quindicesima giornata del campionato 202526. Il match si conclude con un punteggio di 0-0, riflettendo un equilibrio tra le due squadre e un crescente livello di agonismo. Di seguito, trovi sintesi, moviola, tabellino e cronaca live dell’incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Parma Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria esterna, la prima del 2026, contro la Reggiana, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita il Parma all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la quindicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Parma Under 17: 0-0 sintesi e moviola. 56? Brutto calcio d’angolo della Juventus, palla direttamente fuori 51? Lombardi fa fuori Marchisio in velocità, cerca un compagno al centro ma Del Fabro salva con ottimo tempismo 47? PARATONA GIARETTA- Azzi impegna Giaretta, il portiere bianconero risponde presente e salva in spaccata 46? Nessun cambio, si riparte con gli stessi 22 in campo SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 42? DEL FABRO AD UN PASSO DAL GOL- Botta paurosa al volo di Del Fabro poco fuori dall’area di rigore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE: sale l’agonismo ma persiste l’equilibrio

Leggi anche: Juventus Torino LIVE 0-0: agonismo e noia, il derby termina in parità. Spalletti attacca ma non punge, granata solidi in difesa

Diretta gol Serie A LIVE: equilibrio in Parma Genoa ma quante occasioni sprecate!

Segui la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su Parma-Genoa e altre sfide della 21ª giornata. Troverai sintesi, tabellino, risultati e cronaca live, oltre a moviole e analisi dettagliate. Un modo semplice e preciso per rimanere aggiornato sull’andamento del campionato italiano, senza inutili enfasi o sensazionalismi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Serie A, Parma-Genoa 0-0 dopo 45': sfida di metà classifica Ieri Napoli-Sassuolo 1-0. Inter-Udine: 1-0. L'Atalanta sbatte sul muro di Pisa: è 1 a 1, Cagliari-Juventus 1-0: posto in Champions a rischio per i bianconeri. Segui la cronaca testuale su Rainews.it http - facebook.com facebook

Match Day Juventus U17 vs Parma U17 15:00 CET Under 17 A-B GIR A Giornata 15 vinovo - Campo Sportivo Ale&Ricky x.com