Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE | meno di 20 minuti al termine resiste il pari

Segui la diretta della partita tra Juventus e Parma Under 17, valida per la quindicesima giornata del campionato 202526. A meno di 20 minuti dalla fine, il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Ti offriremo aggiornamenti in tempo reale, con sintesi, moviola e dettagli sulla cronaca dell'incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Parma Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria esterna, la prima del 2026, contro la Reggiana, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita il Parma all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la quindicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Parma Under 17: 0-0 sintesi e moviola. 74? Qualche problema per Cantarelli, sembra poter proseguire la sua gara 70? Persiste l’equilibrio, poche occasioni per i bianconeri 68? Primo cambio per il Parma: Tagliente esce, Calò prende il suo posto 62? Primi cambi per Grauso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

