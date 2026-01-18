Segui la diretta di Juventus Parma Under 17, valida per la quindicesima giornata del campionato 202526. La partita si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, dopo un episodio di gol annullato ai bianconeri. Di seguito, forniamo una sintesi accurata, le principali fasi, il tabellino e la cronaca aggiornata del match.

di Fabio Zaccaria Juventus Parma Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria esterna, la prima del 2026, contro la Reggiana, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita il Parma all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la quindicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Parma Under 17: sintesi e moviola. 24? Paonessa fermato in contropiede, partita molto bloccata fino ad ora e con poche occasioni 14? Doppio rimpallo vinto da Marchisio, persiste nella sua azione ma finisce per cadere a terra dopo un contatto troppo lieve per determinare un calcio di rigore 11? Bel cross di Rigo, una deviazione permette ai bianconeri di guadagnare un calcio d’angolo 6? Inizio molto aggressivo del Parma, niente paura per i crociati 2? Colpo per Corigliano, entra lo staff medico 1? Inizia la partita Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE: gol annullato ai bianconeri

Juventus Sampdoria Under 17 0-0 LIVE: gol annullato a Paonessa, sul filo del fuorigioco l’attaccante!

Segui in tempo reale la sfida tra Juventus e Sampdoria Under 17, valida per la tredicesima giornata del campionato 202526. Un match combattuto, con un gol annullato a Paonessa per fuorigioco, e tante emozioni sul campo. Di seguito, sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live dell'incontro.

Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE: già tre corner per i bianconeri

Segui in tempo reale la partita tra Juventus Under 17 e Parma Under 17, valida per la quindicesima giornata del campionato 202526. La sfida si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, con i bianconeri che hanno già conquistato tre corner. Di seguito, trovi sintesi, moviola, tabellino e cronaca dettagliata del match.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Udinese-Napoli 1-0: gol e highlights | Serie A

Serie A, Parma-Genoa 0-0 dopo 45': sfida di metà classifica Ieri Napoli-Sassuolo 1-0. Inter-Udine: 1-0. L'Atalanta sbatte sul muro di Pisa: è 1 a 1, Cagliari-Juventus 1-0: posto in Champions a rischio per i bianconeri. Segui la cronaca testuale su Rainews.it http - facebook.com facebook

Match Day Juventus U17 vs Parma U17 15:00 CET Under 17 A-B GIR A Giornata 15 vinovo - Campo Sportivo Ale&Ricky x.com