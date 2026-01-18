Segui in tempo reale la sfida tra Juventus e Parma Under 17, valida per la quindicesima giornata del campionato 202526. Il match si conclude con un risultato di 0-0, con Giaretta subito impegnato in alcune occasioni. Di seguito, trovi sintesi, moviola, tabellino e cronaca dettagliata per un aggiornamento completo sull’incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Parma Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria esterna, la prima del 2026, contro la Reggiana, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita il Parma all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la quindicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Parma Under 17: 0-0 sintesi e moviola. 47? PARATONA GIARETTA- Azzi impegna Giaretta, il portiere bianconero risponde presente e salva in spaccata 46? Nessun cambio, si riparte con gli stessi 22 in campo SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 42? DEL FABRO AD UN PASSO DAL GOL- Botta paurosa al volo di Del Fabro poco fuori dall’area di rigore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE: Giaretta subito impegnato

Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE: Rocchetti sfiora il vantaggio

Segui la cronaca della sfida tra Juventus e Parma Under 17, valida alla quindicesima giornata della stagione 202526. La partita si è conclusa con un pareggio 0-0, con occasioni da entrambe le parti e un episodio da notare, quello di Rocchetti che ha sfiorato il vantaggio. Di seguito, sintesi, moviola e tutte le informazioni sul risultato in tempo reale.

Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE: inizia la gara a Vinovo!

Segui in tempo reale la sfida tra Juventus e Parma Under 17, valida per la quindicesima giornata del campionato 202526. La partita, disputata a Vinovo, si è conclusa con un pareggio a zero, offrendo momenti di equilibrio tra le due squadre. Qui trovi sintesi, moviola, tabellino e cronaca aggiornata del match, per rimanere informato sui risultati e gli sviluppi della partita.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Serie A, Parma-Genoa 0-0 dopo 45': sfida di metà classifica Ieri Napoli-Sassuolo 1-0. Inter-Udine: 1-0. L'Atalanta sbatte sul muro di Pisa: è 1 a 1, Cagliari-Juventus 1-0: posto in Champions a rischio per i bianconeri. Segui la cronaca testuale su Rainews.it http - facebook.com facebook

Match Day Juventus U17 vs Parma U17 15:00 CET Under 17 A-B GIR A Giornata 15 vinovo - Campo Sportivo Ale&Ricky x.com