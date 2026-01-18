Juventus Next Gen Passeri presidente Ascoli furioso | Lunedì protesterò con la Lega e con Orsato! Accuse pesanti dopo la sconfitta

Dopo la recente sconfitta di Juventus Next Gen contro l’Ascoli, il presidente Passeri si mostra molto critico. In una dichiarazione, annuncia che lunedì presenterà proteste ufficiali alla Lega e a Orsato. La tensione tra le parti cresce, alimentando discussioni e accuse che coinvolgono direttamente le istituzioni calcistiche e le società coinvolte.

Juventus Next Gen, non si placano le polemiche dopo la vittoria contro l’Ascoli. I marchigiani protestano con il proprio numero uno. Non si fermano le polemiche su Juventus Next Gen Ascoli. I marchigiani protestano per alcune decisioni arbitrali per loro non corrette e il presidente Passeri si è sfogato in questo modo nel post partita. SCONFITTA – « Lo stomaco fa male. C’è la necessità di sfogare la rabbia e lunedì spero di poter incontrare Orsato. Ho visto qualcosa da telefilm americano. Se nessuno riuscirà a spiegarmi in maniera convincente che non ho ragione, potrei anche arrivare ad azioni civilmente estreme ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La rabbia del presidente. Passeri sbotta: "Protesto in Lega e con Orsato. Questo sistema del calcio va rifondato»

Al termine di Juventus Next Gen-Ascoli, il presidente Bernardino Passeri ha espresso forte insoddisfazione per le decisioni arbitrali, dichiarando di protestare in Lega e con Orsato. La sua rabbia riflette un senso di frustrazione verso il sistema del calcio, che secondo lui necessita di una profonda rifondazione. La sua posizione evidenzia la tensione crescente all’interno del mondo calcistico italiano, sollevando questioni sulla gestione delle competizioni e delle decisioni arbitrali.

ASCOLI-JUVENTUS NEXT GEN 0-0: TANTO AMARO IN BOCCA.

