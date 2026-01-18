In vista del mercato, Spalletti ha sottolineato l’importanza di rinforzare la rosa della Juventus, evidenziando la necessità di un vice Yildiz. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha spiegato quali sono le priorità per migliorare la squadra e aumentare le possibilità di successo nella stagione. La richiesta di Spalletti si concentra su elementi specifici che possano contribuire a rafforzare il reparto centrale e garantire maggiore stabilità.

Cosa serve secondo Spalletti Spalletti in conferenza stampa è stato molto chiaro sui pezzi necessari per rinforzare la rosa. Innanzitutto, dovrebbe servire un sostituto di Yildiz. “Quello di gennaio è fatto apposta per introdurre caratteristiche differenti che non hai. E, per questo motivo, è dal mio arrivo che siamo sul L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, l’appello di Spalletti al mercato “Serve un vice Yildiz”

Mecca netto sul mercato della Juventus: «A giugno due parametri zero». Poi il commento sulla finestra di mercato invernale e sul vice Yildiz

Mecca netto sul mercato della Juventus: a giugno arriveranno due calciatori a parametro zero. Il dirigente ha inoltre commentato le opportunità offerte dalla finestra di mercato invernale e ha parlato del ruolo del vice Yildiz. La strategia del club si concentrerà su acquisti mirati e sulla valorizzazione dei giovani, con un occhio attento alle opportunità di mercato e alle esigenze della rosa.

Mercato Juventus, non solo Chiesa: Ottolini valuta altri profili per il vice-Yildiz. Ecco i nomi più interessati in orbita bianconera

Nel mercato della Juventus, Ottolini sta esaminando diverse opzioni per il ruolo di vice-Yildiz, oltre a Chiesa. Tra i nomi più interessanti, ci sono alcuni profili provenienti dalla Premier League. La ricerca mira a individuare soluzioni valide e affidabili per rafforzare la rosa, mantenendo un occhio attento alle opportunità di mercato più adeguate alle esigenze della squadra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

“Era proprio il 15 gennaio 2017, una domenica indimenticabile e la Juventus aveva perso: 2-1 a Firenze, meritata , senza appello. La squadra di Max Allegri era parsa spenta, informe, scollata. Passano pochi giorni e succede qualcosa. Il venerdì per la precisi - facebook.com facebook