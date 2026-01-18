La sconfitta della Juventus a Cagliari evidenzia alcune criticità nel rendimento della squadra, in particolare nella capacità di concretizzare le occasioni. Un risultato che potrebbe avere ripercussioni sulla qualificazione in Champions League e sul proseguo della stagione. Nonostante i miglioramenti recenti, il rendimento del team necessita di ulteriori miglioramenti per mantenere alta la competitività a lungo termine.

La caduta della Juventus a Cagliari rischia di avere un peso che va oltre il singolo risultato. Non perché il percorso recente fosse perfetto, ma perché il passo avanti sul piano del gioco sembrava aver rimesso in asse la stagione. E invece, in novanta minuti, tornano a galla i limiti strutturali: dominio del possesso, controllo della gara, ma incapacità di colpire quando serve davvero. La squadra di Luciano Spalletti costruisce, palleggia, governa i ritmi. Manca però la giocata che spacca la partita. Quella che non nasce dallo schema, ma dal talento puro. Organizzazione sì, campioni no. Il problema non è episodico, è sistemico. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, il passo falso che pesa: gioco senza killer instinct e Champions a rischio

Leggi anche: "Punti buttati alle ortiche. Noi senza killer instinct"

Leggi anche: Adamant, fatali gli errori nel finale. Manca il ’killer instinct’ con Latina

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dal Napoli alla Juve, proposta ufficiale: Spalletti dice sì; Serie A: vittorie di misura per Inter e Napoli, la Juventus domina a Cagliari ma perde; Serie A, le partite di oggi: Pisa-Atalanta apre la 21esima giornata; La Juventus Women è regina: Roma battuta 2-1, decide un capolavoro di Girelli.

Abbassiamo la cresta, ambizioni ridimensionate e tanti interrogativi - Juventus, sconfitta pesantissima a Cagliari: ambizioni ridimensionate e tanti interrogativi Un ko che pesa su classifica, fiducia e prospettive La sconfitta della Juventus ... tuttojuve.com