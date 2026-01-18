Juventus il passo falso che pesa | gioco senza killer instinct e Champions a rischio
La sconfitta della Juventus a Cagliari evidenzia alcune criticità nel rendimento della squadra, in particolare nella capacità di concretizzare le occasioni. Un risultato che potrebbe avere ripercussioni sulla qualificazione in Champions League e sul proseguo della stagione. Nonostante i miglioramenti recenti, il rendimento del team necessita di ulteriori miglioramenti per mantenere alta la competitività a lungo termine.
La caduta della Juventus a Cagliari rischia di avere un peso che va oltre il singolo risultato. Non perché il percorso recente fosse perfetto, ma perché il passo avanti sul piano del gioco sembrava aver rimesso in asse la stagione. E invece, in novanta minuti, tornano a galla i limiti strutturali: dominio del possesso, controllo della gara, ma incapacità di colpire quando serve davvero. La squadra di Luciano Spalletti costruisce, palleggia, governa i ritmi. Manca però la giocata che spacca la partita. Quella che non nasce dallo schema, ma dal talento puro. Organizzazione sì, campioni no. Il problema non è episodico, è sistemico. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Leggi anche: "Punti buttati alle ortiche. Noi senza killer instinct"
Leggi anche: Adamant, fatali gli errori nel finale. Manca il ’killer instinct’ con Latina
Dal Napoli alla Juve, proposta ufficiale: Spalletti dice sì; Serie A: vittorie di misura per Inter e Napoli, la Juventus domina a Cagliari ma perde; Serie A, le partite di oggi: Pisa-Atalanta apre la 21esima giornata; La Juventus Women è regina: Roma battuta 2-1, decide un capolavoro di Girelli.
Abbassiamo la cresta, ambizioni ridimensionate e tanti interrogativi - Juventus, sconfitta pesantissima a Cagliari: ambizioni ridimensionate e tanti interrogativi Un ko che pesa su classifica, fiducia e prospettive La sconfitta della Juventus ... tuttojuve.com
Napoli, un altro passo falso col Parma: la Juve può sorpassare Conte nello scontro diretto - La Juventus sarà impegnata in trasferta sul campo del Cagliari, mentre il Napoli ospiterà il Sassuolo ... it.blastingnews.com
Rossi: "Non vincere una partita con più di 10 occasioni fa venire brutti pensieri. Non invidio Spalletti" - 1 allo Stadium contro il Lecce, gettando al vento una prestazione ricca di occasioni e pagando a caro prezzo un singolo errore difensivo. tuttojuve.com
Finalmente un passo falso della Juventus, FINALMENTE - facebook.com facebook
80' - Juventus ad un passo dal 3-1: Yildiz, servito da Locatelli, arriva al limite dell'area e colpisce in pieno il palo LIVE #JuventusRoma 2-1 #ASRoma #SerieAEnilive x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.