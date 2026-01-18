Juventus | clamorosa battuta d’arresto

Il 17 gennaio 2026, la Juventus ha subito una sconfitta inaspettata contro il Cagliari all’Unipol Domus, con il risultato di 1-0. La rete decisiva è stata segnata da Luca Mazzitelli al 65’ con una girata al volo, sfruttando una punizione di Gaetano. Una partita che ha sorpreso gli appassionati e modificato le dinamiche della classifica.

La Juventus subisce una clamorosa battuta d'arresto in terra sarda: il Cagliari vince 1-0 all' Unipol Domus il 17 gennaio 2026, grazie a una prodezza di Luca Mazzitelli al 65?, che con una girata al volo sugli sviluppi di una punizione di Gaetano trafigge Perin. Si tratta della prima sconfitta bianconera

