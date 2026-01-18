La Juventus affronta un momento di difficoltà, con una seconda sconfitta consecutiva che mette in discussione il suo percorso. Dopo un ciclo di partite favorevoli, la squadra si trova a dover analizzare le cause di questa battuta d’arresto, segnando un punto di svolta nella stagione. È importante valutare con attenzione le prossime strategie per tornare alla vittoria e rafforzare il cammino in campionato.

Battuta d’arresto che lascia il segno. La Juventus incassa la seconda sconfitta dall’arrivo del tecnico toscano e chiude nel modo peggiore il ciclo di gare sulla carta più favorevoli. Ora il calendario cambia faccia: si apre la fase più dura, a partire dal Napoli. Nulla di irreparabile, ma fermarsi mentre si accelera è rischioso: l’inerzia si spezza, l’autostima scivola. E intanto l’isola del tesoro è del Cagliari. Con Fabio Pisacane alla guida, i rossoblù restano in piedi dove altri sono caduti: qui hanno perso Juve e Roma, qui hanno vinto Inter e Milan. Le milanesi scappano, le altre inseguono. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, stop che pesa: ora il ciclo duro

Leggi anche: Pesca, lo stop che pesa. Imbarcazioni ferme fino al 30 novembre. Il rebus dei sussidi

Leggi anche: Scelta d'emergenza? No, primo passo di un ciclo. E ora la Juve aiuti Spalletti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sconfitta che pesa: ora Napoli e un ciclo complicato - Sconfitta che pesa: ora Napoli e un ciclo complicato La Juventus perde per la seconda volta dall’arrivo del tecnico toscano. tuttojuve.com