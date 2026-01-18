Juve stop che pesa | ora il ciclo duro
La Juventus affronta un momento di difficoltà, con una seconda sconfitta consecutiva che mette in discussione il suo percorso. Dopo un ciclo di partite favorevoli, la squadra si trova a dover analizzare le cause di questa battuta d’arresto, segnando un punto di svolta nella stagione. È importante valutare con attenzione le prossime strategie per tornare alla vittoria e rafforzare il cammino in campionato.
Battuta d’arresto che lascia il segno. La Juventus incassa la seconda sconfitta dall’arrivo del tecnico toscano e chiude nel modo peggiore il ciclo di gare sulla carta più favorevoli. Ora il calendario cambia faccia: si apre la fase più dura, a partire dal Napoli. Nulla di irreparabile, ma fermarsi mentre si accelera è rischioso: l’inerzia si spezza, l’autostima scivola. E intanto l’isola del tesoro è del Cagliari. Con Fabio Pisacane alla guida, i rossoblù restano in piedi dove altri sono caduti: qui hanno perso Juve e Roma, qui hanno vinto Inter e Milan. Le milanesi scappano, le altre inseguono. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Leggi anche: Pesca, lo stop che pesa. Imbarcazioni ferme fino al 30 novembre. Il rebus dei sussidi
Leggi anche: Scelta d'emergenza? No, primo passo di un ciclo. E ora la Juve aiuti Spalletti
Sconfitta che pesa: ora Napoli e un ciclo complicato - Sconfitta che pesa: ora Napoli e un ciclo complicato La Juventus perde per la seconda volta dall’arrivo del tecnico toscano. tuttojuve.com
Juventus, Vlahovic uomo mercato senza giocare: ecco il futuro del serbo - Vlahovic dice addio alla Juventus: Barcellona in pole per giugno data la necessità di sostituire Lewandowski. sport.virgilio.it
SCONTRO TOTALE CON DE BRUYNE CONTE PERDE LA PAZIENZA, DE LAURENTIIS SU TUTTE LE FURIE
Cade la Juve a Cagliari: stop inatteso per la squadra di Spalletti che va così a -4 dal Napoli prima dello scontro diretto - facebook.com facebook
Infortunio #Bentancur Tre mesi di stop per l'ex #Juve x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.