Juve servono i gol | si scalda la pista Mateta Ma Comolli ha due alternative

Per rinforzare l’attacco della Juventus, si valuta il profilo di Mateta, attualmente al Crystal Palace, stimato intorno ai 40 milioni. La recente partita di Cagliari ha evidenziato la necessità di un centravanti affidabile per Spalletti. Inoltre, Comolli sta considerando anche alternative come En-Nesyri e Zirkzee, per offrire soluzioni diverse e trovare l’opzione più adatta alle esigenze della squadra.

Così non va. Con tutto il potenziale offensivo in campo e nonostante un pallone sempre tra i piedi bianconeri, la Juventus ha fallito il salto triplo e – dopo le vittorie su Sassuolo e Cremonese – è rimasta frenata dall’unica vera occasione del Cagliari e anche dai limiti del suo attacco. A conti fatti, come già accaduto in passato, l’unico vero uomo pericoloso è stato Kenan Yildiz. Tanto lavoro di Jonathan David, ma nessun tiro in porta, imitato poi in questo anche da Lois Openda: zero conclusioni nello specchio in due. Luciano Spalletti tende a non concedere alibi ai suoi, anche se chissà che il finale di gennaio dei bianconeri – Benfica, Napoli e Monaco – non abbia rappresentato una distrazione per la Signora: proprio i giorni che daranno forma ai futuri scenari in Serie A e in Champions League, però, sono gli stessi in cui la dirigenza proverà a rinforzare l’attacco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, servono i gol: si scalda la pista Mateta. Ma Comolli ha due alternative... Leggi anche: Xhaka Juve, la pista si riaccende per gennaio! Prezzo e tutti i dettagli. Perché Comolli ci sta ripensando Leggi anche: Mateta Juve, i bianconeri insistono per l’attaccante: la richiesta del Crystal Palace e le possibili mosse di Comolli La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Juve, servono i gol: si scalda la pista Mateta. Ma Comolli ha due alternative - La partita di Cagliari ha certificato che a Spalletti serve un centravanti: il francese del Crystal Palace costa 40 milioni, si ragiona anche su En- msn.com

Pagina 2 | Il derby delle parate scalda il Toro e frena la Juve: da quando si è perso Yildiz... - Il Toro è giustamente soddisfatto e Paleari si gode il suo derby di gloria, esulta per le parate come fossero gol. tuttosport.com

Juventus, servono i gol dei centrocampisti: l'ultimo è del 10 Dicembre - Nonostante le quattro vittorie consecutive, alla Juventus servono i gol dei centrocampisti se i bianconeri vogliono mantenere il quarto posto, fondamentalr per accedere alla prossima edizione ... tuttojuve.com

La #Juve prende possesso della metà campo del Cagliari ma trova pochi spazi per fare male negli ultimi 20 mt. Le occasioni migliori capitano sui piedi di Miretti che non si può definire un cecchino. Servono fantasia e tecnica superiori per il 2' tempo. Bene Koo x.com

Juve, assalto a Mateta ma David non si tocca: il piano per il dopo-Vlahovic La Juventus blocca David e punta Mateta per il dopo-Vlahovic. Intesa col bomber del Palace ma servono 30 milioni - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.