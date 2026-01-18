Juve Napoli la lista degli indisponibili in casa azzurra si allunga Conte nei guai | a chi dovrà rinunciare per il match dell’Allianz Stadium

In vista della partita tra Juventus e Napoli all’Allianz Stadium, la rosa azzurra si presenta con ulteriori assenze. La lista degli indisponibili si è allungata, creando preoccupazioni per Antonio Conte. La situazione complicata richiede attenzione e strategie adeguate per affrontare una sfida importante nel calendario del campionato.

Juve Napoli: la lista degli indisponibili azzurri si allunga dopo il Sassuolo e preoccupa Antonio Conte prima della sfida dell’Allianz Stadium. La marcia di avvicinamento a quello che si preannuncia come lo snodo cruciale della stagione si tinge di toni drammatici per i prossimi avversari dei bianconeri. A pochi giorni dalla sfida di Champions League contro il Copenaghen e, soprattutto, dall’attesissimo scontro diretto contro la Juventus, Antonio Conte si trova a dover gestire una situazione di emergenza totale. Il pensiero lucido di Scott McTominay, divenuto virale sui social, elenca impietosamente le assenze pesanti che stanno falcidiando la rosa: «No Lukaku, no Gilmour, no De Bruyne, no Meret, no Anguissa». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Un giocatore di spicco di Conte, emerso nel match contro la Lazio, ha subito un infortunio che potrebbe comprometterne la partecipazione alla prossima sfida contro il Napoli all’Allianz Stadium. Le sue condizioni attuali sono ancora da valutare, ma il suo eventuale forfait rappresenterebbe un'importante assenza per la squadra. La situazione sarà monitorata nelle prossime ore per comprendere l’impatto sul reparto e sulla formazione.

