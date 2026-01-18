Il pareggio contro il Cagliari evidenzia ancora una volta le difficoltà dell’attacco della Juventus, che necessita di interventi efficaci. Con l’approssimarsi di gennaio, il ruolo del numero 9 diventa cruciale per migliorare le prestazioni offensive e rilanciare le ambizioni della squadra. Questo periodo potrebbe rappresentare un punto di svolta, rendendo prioritari gli investimenti e le strategie in attacco.

Il pareggio di Cagliari ha lasciato una traccia più profonda del risultato e ha riportato al centro una questione che alla Juventus conoscono bene: l’attacco non decolla. Possesso costante, controllo territoriale, ma scarsa incisività negli ultimi metri. Dopo i successi con Sassuolo e Cremonese, il passo falso in Sardegna ha acceso definitivamente il semaforo giallo e trasformato il mercato di gennaio in un passaggio chiave per il presente e il futuro bianconero. Il copione si ripete: la Juve costruisce, concede poco, ma viene punita dall’unica vera occasione avversaria. Un rischio che diventa strutturale quando la produzione offensiva non si traduce in gol. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, l’attacco non basta più: gennaio diventa decisivo per il numero 9

