Juve ko Spalletti sbotta in diretta con Hernanes | Quello che dite lì

Durante la partita tra Cagliari e Juventus, i bianconeri subiscono una sconfitta di misura, con un solo tiro subito in porta. La sconfitta, unita alla differenza di punti rispetto alla capolista Inter, rende difficile ipotizzare una rimonta in classifica. Spalletti, nel corso della diretta, ha espresso il suo disappunto con Hernanes, evidenziando le tensioni e le sfide che caratterizzano questa fase della stagione.

