Juve ko Spalletti sbotta in diretta con Hernanes | Quello che dite lì
Durante la partita tra Cagliari e Juventus, i bianconeri subiscono una sconfitta di misura, con un solo tiro subito in porta. La sconfitta, unita alla differenza di punti rispetto alla capolista Inter, rende difficile ipotizzare una rimonta in classifica. Spalletti, nel corso della diretta, ha espresso il suo disappunto con Hernanes, evidenziando le tensioni e le sfide che caratterizzano questa fase della stagione.
La Juventus domina a Cagliari, perde 1-0 nell'unico tiro in porta subito, scivola a -10 dalla capolista Inter e mette probabilmente da parte il sogno (già quasi impossibile) della rimonta scudetto. E proprio un paragone con i nerazzurri fa innervosire non poco Luciano Spalletti, mister bianconero, in collegamento in Dazn a caldo subito dopo il match in Sardegna. Il brasiliano Hernanes, ex centrocampista di Lazio, Inter e Juve oggi commentatore, sottolinea come alla Signora manchino attaccanti di sfondamento in grado di aprire varchi in difese chiuse, al contrario dell'Inter che ha attaccanti abili in tal senso come Pio Esposito, Thuram o Bonny. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Marotta: «Juve ottima con Spalletti, lui è molto bravo. Parole Conte? Non gli rispondo, libero di dire quello che vuole. Ma ho capito che…»
Leggi anche: Tutto quello che non avete mai osato chiedere quando dite "Pnrr"
Juve a nudo, a Cagliari annaspa nel mare di cross: il gioco c'è ma a Spalletti serve un bomber vero - facebook.com facebook
La Juve scivola a Cagliari e dice addio alle speranze scudetto: Spalletti a -10 dall'Inter x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.