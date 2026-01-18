Juve ko a Cagliari allarme attacco | Subito Mateta

La sconfitta della Juventus a Cagliari evidenzia alcune criticità nell’attacco della squadra. La situazione ha riacceso il dibattito sul mercato, con l’attenzione rivolta a eventuali interventi immediati. In questo contesto, il nome di Mateta emerge come possibile rinforzo per migliorare le prestazioni offensive della formazione bianconera. La fase attuale richiede attenzione e valutazioni accurate per affrontare al meglio le sfide future.

Scivolone che pesa e campanello d’allarme immediato. La Juventus cade a Cagliari e il mercato torna al centro del dibattito: «Juve, subito Mateta!» è il titolo secco in apertura di Tuttosport. Alla Unipol Domus, i bianconeri di Luciano Spalletti escono sconfitti 1-0 dalla squadra di Cagliari allenata da Pisacane, colpiti dal gol di Mazzitelli. Una partita storta: occasioni a raffica sprecate, manovra spesso sterile, proteste per un rigore non concesso. Risultato che complica la rincorsa Champions e accende l’urgenza di rinforzi. Il nome torna forte: Jean-Philippe Mateta. Il centravanti del Crystal Palace si avvicina: valutazione 28–30 milioni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Tanto gioco e niente gol: la Juventus va ko a Cagliari. La Stampa titola: È tutto da rifare; Vittoria di Pirro? Si acuisce l'emergenza: due dei tre stop preoccupano, le ultime.

