Julia Roberts col ciondolo con maxi fragola È questo il trend dell’inverno che non sapevamo di desiderare? Nel dubbio lo replichiamo low cost

Quest'inverno, il ciondolo con maxi fragola, indossato da Julia Roberts, si conferma tra i trend più apprezzati. Le collane rappresentano un elemento versatile e raffinato, capace di arricchire anche i look più minimal. Se desideri seguire questa tendenza senza spendere troppo, ci sono soluzioni low cost che permettono di aggiungere un tocco di stile senza rinunciare alla semplicità.

Le collane sono uno dei gioielli must e l’accessorio più apprezzato dalle donne perché riescono a dare un twist in più anche ai look semplici o seriosi. Una lezione che deve aver imparato Julia Roberts che recentemente ha attirato l’attenzione per il suo ciondolo con maxi fragola. L’attrice era ai Golden Globes 2026 ed è apparsa sul red carpet in forma smagliante, merito di un un lungo abito nero in velluto di seta con maxi scollatura a cuore sul davanti realizzato dall’emblema dell’eleganza: Giorgio Armani Privé. La protagonista del film di Luca Guadagnino, durante il tappeto rosso ci ha insegnato come anche il look più elegante possa essere sdrammatizzato con un dettaglio ironico. 🔗 Leggi su Dilei.it

