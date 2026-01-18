Juan Carlos Ferrero ha condiviso sui social un messaggio che riguarda il suo futuro nel mondo del tennis. Dopo la fine della collaborazione con Carlos Alcaraz, primo giocatore del ranking, si apre un nuovo capitolo per il tecnico spagnolo. La sua decisione rappresenta un punto di svolta importante, suscitando interesse e riflessioni sul percorso professionale che lo attende nei prossimi mesi.

Quale futuro per Juan Carlos Ferrero? Il termine del sodalizio tecnico con il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz, è stato tra i temi più dibattuti nel tennis a fine 2025. Tanto si è detto e si è scritto su una vicenda in cui Ferrero ha spiegato a più riprese che da parte sua vi fosse assolutamente il desiderio di proseguire nel rapporto con Carlitos, ma gli equilibri sono venuti a mancare. Alla fine della fiera una scelta dettata dalle esigenze del fuoriclasse iberico di prendere per le mani il suo cammino, voltando pagina rispetto a un capitolo importante della sua carriera. Il coach iberico, dal canto suo, è a lavoro presso la sua Academy, ma potrebbe tornare presto “in pista”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Juan Carlos Ferrero fa una rivelazione sul suo futuro: il messaggio sui social del tecnico spagnolo

Carlos Alcaraz si separa da Juan Carlos Ferrero! Il numero 1 al mondo cambia allenatore

Carlos Alcaraz ha annunciato ufficialmente la separazione da Juan Carlos Ferrero tramite un post su Instagram. Il numero 1 al mondo cambierà allenatore per affrontare al meglio la nuova stagione, segnando un importante cambiamento nel suo percorso tennistico. La decisione apre nuovi scenari per il giovane campione spagnolo e il suo team.

Carlos Alcaraz si separa dall’allenatore Juan Carlos Ferrero

Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero si sono separati dopo sette anni di collaborazione, un periodo in cui hanno conquistato numerosi successi, tra cui sei titoli del Grande Slam. La notizia, confermata da fonti affidabili come 101 Great Goals, segna un nuovo capitolo nella carriera del giovane tennista spagnolo, aprendo la porta a nuove sfide e opportunità.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Carlos Alcaraz si presenta all'Australian Open 2026 con il solo Samuel Lopez come allenatore dopo la rottura con Juan Carlos Ferrero. Si è parlato a più riprese in queste settimane dei possibili nuovi coach del numero 1 del mondo. E molti hanno anche fatto i - facebook.com facebook

Nel corso della conferenza stampa, Alcaraz ha affrontato anche per la prima volta la separazione da Juan Carlos Ferrero, chiudendo un capitolo fondamentale della sua carriera. “Abbiamo semplicemente preso questa decisione: credo sia un capitolo della vit x.com