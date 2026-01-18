Jorrit Tornquist - Colour is space in itself

ABC-ARTE ospita a Genova la mostra “Jorrit Tornquist. Il colore è di per sé spazio”, curata da Flaminio Gualdoni e realizzata con l’Archivio Tornquist. L’esposizione presenta un’ampia selezione di opere dell’artista olandese, focalizzandosi sul rapporto tra colore e spazio. La mostra offre un’occasione per approfondire il percorso artistico di Tornquist e il suo approccio innovativo alla pittura.

