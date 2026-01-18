john ratcliffe la visita in venezuela e il ruolo della cia nella nuova strategia americana

John Ratcliffe, direttore della Cia, ha recentemente intrapreso un ruolo più discreto rispetto al suo predecessore William Burns. Il suo primo impegno rilevante è stato l’incontro con la neo-presidente venezuelana Delcy Rodriguez, il 15 gennaio, segnando un passo nell’ambito della strategia statunitense in Venezuela. Questa visita evidenzia l’approccio della Cia e degli Stati Uniti nel contesto geopolitico della regione.

Meno visibile finora del predecessore William Burns, il direttore della Central Intelligence Agency (Cia) John Ratcliffe ha perseguito il suo primo, importante obiettivo di “diplomazia dell’intelligence” incontrando giovedì 15 gennaio la neo-presidente venezuelana Delcy Rodriguez. Un passaggio repentino per gli Stati Uniti, a due settimane dall’operazione che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro e a una decapitazione del regime chavista a cui la Rodriguez, vice del deposto leader, è subentrata come nuova capa dello Stato provando a stabilire un rapporto pragmatico con gli Usa. Ratcliffe, la nuova Cia e l’operazione Venezuela. 🔗 Leggi su It.insideover.com

In Venezuela, Donald Trump ha richiamato la «dottrina Monroe» per giustificare l’azione militare del 3 gennaio, che ha portato all’arresto di Nicolás Maduro e al trasferimento negli Stati Uniti. Questa strategia, storicamente adottata dagli Stati Uniti, mira a consolidare la propria influenza nel continente americano, spesso attraverso interventi che coinvolgono anche questioni di sicurezza e sovranità degli altri paesi.

