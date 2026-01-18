Jessica Moretti, coinvolta nell’incidente di Crans-Montana, avrebbe fornito versioni non veritiere ai pm svizzeri riguardo a due episodi contestati. La testimonianza si inserisce nel contesto delle indagini sulla tragedia del Capodanno, con accuse che riguardano anche un video cancellato e un presunto piano di fuga in aereo. Le risultanze delle verifiche sono al centro di numerose istanze presentate dalle vittime.

Davanti ai pm svizzeri Jessica Moretti avrebbe fornito versioni false su almeno due circostanze ora contestate dalla valanga di istanze presentate dagli avvocati delle vittime della strage nel suo Constellation a Crans-Montana, la notte di Capodanno. La prima riguarda il pericolo di fuga, finora poco considerato dagli inquirenti e dai giudici elvetici, che le hanno consentito di lasciare gli arresti domiciliari restando in libertà con il solo obbligo di firma, a differenza del marito Jacques, socio del locale e finito in carcere. La seconda questione riguarda la ricostruzione di cosa abbia fatto quando è divampato l’incendio che ha ucciso 40 persone, per lo più ragazzi entrati nel suo locale solo per festeggiare l’arrivo del 2026. 🔗 Leggi su Open.online

Jessica Moretti e le balle ai pm su Crans-Montana, l'accusa della cameriera sul video cancellato: «Riprendeva l'incendio». Il piano di fuga in aereo; Jessica Moretti, fuga dal Constellation in fiamme: il video che può inchiodarla | .it.

Crans-Montana, Jessica Moretti ai pm: “Mettevamo sempre un fuoco d’artificio sulla bottiglia” - Le bottiglie venivano servite "sistematicamente" con un piccolo fuoco d'artificio. msn.com