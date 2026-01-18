Jazz e memoria | Rossy Donatiello Tonolo e Chevillon omaggiano Carla Bley al Milestone

Da ilpiacenza.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha il sapore dell’evento speciale il concerto intitolato "Play Carla Bley" che sabato 24 gennaio vedrà protagonista il quartetto di Jorge Rossy sul palco del Milestone Live Club di Piacenza (ore 21,30; ingresso 12-15 euro): la formazione guidata dal batterista spagnolo (per diversi anni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Leggi anche: "Vibessence", al Milestone l’incontro di quattro maestri del jazz

Leggi anche: Arte e improvvisazione per un jazz senza confini: al Milestone una serata con Uri Caine Trio

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.