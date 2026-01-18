Jason Momoa e la compagna Adria Arjona inseparabili sul red carpet | Non c' è niente che ami di più che vivere la mia vita al tuo fianco

Jason Momoa e Adria Arjona si sono presentati insieme sul red carpet, dimostrando un rapporto saldo e autentico. L’attrice è ormai una presenza costante al suo fianco, rafforzando il legame attraverso il sostegno reciproco. La loro complicità si percepisce come un elemento fondamentale nella vita e nel lavoro di entrambi, evidenziando l’importanza di condividere momenti significativi con chi si ama.

Nel suo nuovo progetto, Fratelli demolitori, Jason Momoa interpreta Jonny che, dopo la misteriosa scomparsa del padre, deve fare squadra con il fratellastro James, interpretato da Dave Bautista. Il 15 gennaio, a New York, si è svolta la prima del film, con Jason Momoa che ha sfilato sul red carpet insieme all'attrice e compagna Adria Arjona. 45 anni lui, 32 lei, gli attori fanno coppia fissa da quasi due anni e dal febbraio 2025, la loro prima apparizione congiunta sul red carpet per il 50° anniversario di SNL al Radio City Music Hall, si presentano sempre in due nelle occasioni ufficiali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jason Momoa e la compagna Adria Arjona inseparabili sul red carpet: «Non c'è niente che ami di più che vivere la mia vita al tuo fianco» Leggi anche: Ricky Gervais svela la battuta su Jason Momoa e Peter Dinklage che ha autocensurato Leggi anche: Jessica Moretti di fianco a Sacha Baron Cohen sul red carpet de “Il dittatore” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Jason Momoa e la compagna Adria Arjona inseparabili sul red carpet: «Non c'è niente che ami di più che vivere la mia vita al tuo fianco». Jason Momoa e la compagna Adria Arjona inseparabili sul red carpet: «Non c'è niente che ami di più che vivere la mia vita al tuo fianco» - L'attrice è ormai una presenza fissa al fianco di Momoa, mentre la coppia sembra fare del sostegno reciproco il suo punto di forza ... vanityfair.it

È così bella, ridevo a crepapelle. Non ridevo così leggendo una sceneggiatura da tantissimo tempo". Jason Momoa non nasconde l’entusiasmo per il copione del prossimo capitolo di Minecraft, sequel che lo vedrà ancora una volta protagonista. L’attore, noto - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.