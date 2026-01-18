Jason Momoa e la compagna Adria Arjona inseparabili sul red carpet | Non c' è niente che ami di più che vivere la mia vita al tuo fianco

Jason Momoa e Adria Arjona si sono presentati insieme sul red carpet, dimostrando un rapporto saldo e autentico. L’attrice è ormai una presenza costante al suo fianco, rafforzando il legame attraverso il sostegno reciproco. La loro complicità si percepisce come un elemento fondamentale nella vita e nel lavoro di entrambi, evidenziando l’importanza di condividere momenti significativi con chi si ama.

Nel suo nuovo progetto, Fratelli demolitori, Jason Momoa interpreta Jonny che, dopo la misteriosa scomparsa del padre, deve fare squadra con il fratellastro James, interpretato da Dave Bautista. Il 15 gennaio, a New York, si è svolta la prima del film, con Jason Momoa che ha sfilato sul red carpet insieme all'attrice e compagna Adria Arjona. 45 anni lui, 32 lei, gli attori fanno coppia fissa da quasi due anni e dal febbraio 2025, la loro prima apparizione congiunta sul red carpet per il 50° anniversario di SNL al Radio City Music Hall, si presentano sempre in due nelle occasioni ufficiali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

