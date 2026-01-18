Jasmine Paolini | Il mio obiettivo è mantenere il livello degli ultimi due anni

Jasmine Paolini ha iniziato con determinazione il suo cammino agli Australian Open 2026. L’atleta italiana, attualmente al vertice della sua forma, si propone di mantenere gli ottimi risultati degli ultimi due anni. Con un approccio concentrato e senza eccessi, Paolini mira a confermare le proprie capacità in un torneo di grande prestigio, affrontando ogni sfida con professionalità e costanza.

Ha iniziato col piglio giusto la propria avventura negli Australian Open 2026 Jasmine Paolini. L'azzurra, n.8 del ranking, non ha avuto problemi nell'imporsi contro la qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich, approdando al secondo turno dello Slam di Melbourne. Una partita a senso unico, vinta dall'azzurra col punteggio di 6-1 6-2, nel primo incontro in programma sul campo della Rod Laver Arena. " Sono abbastanza soddisfatta, è sempre difficile giocare il primo turno, soprattutto contro una qualificata come Sasnovich. Aveva espresso un grande livello nelle 'quali'. Ho giocato bene e sono stata molto solida ", ha commentato a caldo Jasmine.

