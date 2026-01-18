Jacobelli in esclusiva a Milannews24 | Inter e Milan denotano una condizione migliore rispetto al Napoli La Juve si candida…

Jacobelli, in esclusiva a Milannews24, ha analizzato la situazione delle squadre di Serie A, sottolineando come Inter e Milan mostrino una condizione più stabile rispetto al Napoli. Inoltre, ha evidenziato la possibile candidatura della Juventus nel contesto attuale. Le sue considerazioni offrono uno spunto di riflessione sulla competitività del campionato e sulle prospettive delle principali protagoniste.

«Direi che questi tre punti conquistati al Senigaglia valgono doppio perchè intanto hanno consentito al Milan di rimanere nella scia dell’Inter che altrimenti avrebbe incrementato il suo vantaggio sui rossoneri e sulle dirette inseguitrici. Inoltre valgono doppio perchè ottenuti contro un grande Como. Io credo che soprattutto nella prima ora di gioco la formazione di Fabregas abbia confermato una volta di più la brillantezza e la qualità del suo gioco. I meriti del Milan riconducibili innanzitutto a Maignan che con almeno tre parate ha confermato la statura da portiere internazionale (Allegri lo ha infatti definito uno dei primi tre portieri al mondo); e poi Rabiot che incarna lo spirito del Milan che cambia in maniera camaleontica l’assetto tattico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

