Italiano | Pensavo che sarebbe bastato confermare l’undici di Verona abbiamo regalato un tempo

Vincenzo Italiano ha commentato la vittoria della Fiorentina sul Bologna, conclusa 2-1, evidenziando alcune difficoltà della sua squadra. L’allenatore ha sottolineato come, pur sperando di confermare l’undici di Verona, ci siano stati momenti in cui il Bologna ha concesso troppo spazio. La partita ha mostrato alcuni aspetti ancora da migliorare per i felsinei, che devono lavorare per affrontare meglio le sfide future.

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, è intervenuto a Dazn al termine di Bologna-Fiorentina, terminata 2-1 per i Viola di Vanoli (altra sconfitta per il Bologna che fino a novembre pareva dovesse vincere la Champions ndr). Di seguito quanto dichiarato. Italiano: «Nel secondo tempo abbiamo giocato da Bologna, primo tempo senza spiegazione». « Nel secondo tempo abbiamo reagito, ma resta che abbiamo buttato via 45 minuti senza spiegazione. Pensavo che dopo Verona, specie confermando 811 della squadra che ha vinto lì, avremmo indirizzato subito la partita. Invece con i 4 cambi che ho fatto abbiamo giocato meglio, potevamo anche pareggiarla e ho visto la nostra solita intensità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

