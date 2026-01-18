Italia-Ungheria stasera in tv Europei pallamano 2026 | orario programma streaming

Stasera in tv Italia-Ungheria, partita valida per gli Europei di pallamano 2026. Dopo la sconfitta contro l’Islanda, gli azzurri affrontano una squadra forte e dal gioco organizzato. Ecco orario, programma e modalità di streaming per seguire l’incontro e seguire l’andamento della competizione continentale.

Dopo la sconfitta contro l'Islanda (39-26), l'Italia torna in campo agli Europei 2026 di pallamano per affrontare il secondo impegno del suo cammino continentale: quello contro l'Ungheria, squadra solida con molte individualità da "sorvegliare" lungo tutto l'arco dei 60 minuti di gioco. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-UNGHERIA DI PALLAMANO DALLE 20.30 La gara si disputerà quest'oggi, domenica 18 gennaio, alle ore 20.30 alla Kristianstad Arena. E' un match da dentro o fuori: Ebner e compagni hanno perso la prima, al contrario dei magiari che si sono imposti 29-21 sulla Polonia. Tutto come da programma in questo senso, pronostici rispettati vista la forza dell'Islanda e il valore minore dei polacchi: ora però gli uomini di Bob Hanning sono chiamati a una reazione fondamentale per continuare a tenere vivo il sogno del passaggio del turno.

