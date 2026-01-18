Italia-Ungheria oggi Europei pallamano 2026 | orario tv programma streaming

Italia e Ungheria si affrontano oggi agli Europei di pallamano 2026. Dopo la sconfitta contro l’Islanda, gli azzurri cercano una reazione importante nel match che si svolge secondo orario e programmazione stabiliti. La partita sarà trasmessa in diretta TV e disponibile anche in streaming, offrendo ai tifosi italiani la possibilità di seguire l’incontro in tempo reale. Di seguito, il dettaglio di orario, canali e modalità di visione.

Dopo la sconfitta contro l'Islanda (39-26), l'Italia torna in campo agli Europei 2026 di pallamano per affrontare il secondo impegno del suo cammino continentale: quello contro l'Ungheria, squadra solida con molte individualità da "sorvegliare" lungo tutto l'arco dei 60 minuti di gioco. La gara si disputerà quest'oggi, domenica 18 gennaio, alle ore 20.30 alla Kristianstad Arena. E' un match da dentro o fuori: Ebner e compagni hanno perso la prima, al contrario dei magiari che si sono imposti 29-21 sulla Polonia. Tutto come da programma in questo senso, pronostici rispettati vista la forza dell'Islanda e il valore minore dei polacchi: ora però gli uomini di Bob Hanning sono chiamati a una reazione fondamentale per continuare a tenere vivo il sogno del passaggio del turno.

