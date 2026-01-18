Italia-Libia Tajani a Misurata per sviluppo ‘Zona Franca’ | Importante per l’export italiano

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha visitato Misurata, sottolineando l’importanza dello sviluppo della ‘Zona Franca’ per l’export italiano. L’ampliamento del porto e la gestione del terminal container da parte di MSC e della società qatarina Al Maha Qatari Company rappresentano un passo strategico per rafforzare i rapporti commerciali tra Italia e Libia, facilitando gli scambi e stimolando la crescita economica nella regione.

Lo sviluppo della ‘Zona Franca’ di Misurata con l’ampliamento del porto e il coinvolgimento nella gestione del terminal container da parte di Msc e della società qatarina Al Maha Qatari Company. È il motivo per cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani, su delega della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si è recato in missione a Misurata, in Libia. Investimenti da 2,7 miliardi di dollari in tre anni. Secondo alcune stime, gli investimenti per lo sviluppo del porto della Zona Franca di Misurata, nel nord-ovest del Paese, potrebbero raggiungere 2,7 miliardi di dollari in tre anni, rendendolo uno dei più importanti progetti di espansione delle infrastrutture portuali del Nordafrica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Zona Franca Doganale, Rocca: "Svolta storica per Frosinone. La Ciociaria torna centrale nello sviluppo regionale."

Una svolta storica per Frosinone e la Ciociaria: l’approvazione dell’emendamento per la Zona Franca Doganale nel Basso Lazio rappresenta un passo decisivo per lo sviluppo regionale. Un riconoscimento dell’attenzione verso questa area strategica, che apre nuove opportunità di crescita e investimenti, consolidando il ruolo centrale di Frosinone nel panorama economico del Lazio e dell’Italia.

Tajani incontra il premier libico e il primo ministro del Qatar: parte il progetto di sviluppo nel porto di Misurata

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha visitato Misurata, in Libia, per partecipare alla cerimonia di posa della prima pietra del terminal container della “Misurata Free Zone”. Alla presenza del Primo Ministro libico Abdulhameed Mohamed Dabaiba e del Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, l’evento segna l’avvio di un progetto di sviluppo nel porto di Misurata, volto a rafforzare le relazioni e le opportunità economiche nella regione.

Il #18gennaio 1914, dopo che la Libia era divenuta colonia italiana, re #VittorioEmanueleIII istituisce il nuovo ordine cavalleresco coloniale della Stella d'Italia. Avrà il compito di premiare le pubbliche benemerenze dei cittadini locali ma anche degli italiani dell x.com

Il Gruppo San Donato accelera sul fronte internazionale e punta sulla Libia. Il primo gruppo ospedaliero italiano, insieme a Gruppo GKSD, ha siglato un accordo con il Fondo per la Ricostruzione e lo Sviluppo della Libia, guidato da Belgacem Haftar, per contr - facebook.com facebook