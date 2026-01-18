Italia fuori dal podio negli inseguimenti a Ruhpolding | Giacomel 5° vince Dale

Negli inseguimenti di Ruhpolding, l’Italia non si è posizionata tra i primi. Giacomel si è classificato quinto, mentre Dale ha conquistato la vittoria, seguito da Perrot e Ponsiluoma. Nella gara femminile dei 10 km, Jeanmonnot si è distinta, mentre Vitozzi si è piazzata al 15º posto come migliore rappresentante italiana.

Nessun podio azzurro negli inseguimenti, che hanno chiuso la tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Ruhpolding (Germania). Una notizia quasi sorprendente, che rende l’idea dell’ottima stagione fatta fin qui dall’Italia. Tommaso Giacomel ha concluso soltanto al 5° posto la 12,5 km maschile, vinta dal norvegese Dale sul francese Perrot. Partito dalla seconda piazza della sprint, il trentino ha commesso ben 5 errori al tiro, 3 dei quali nelle due serie in piedi. Nonostante le difficoltà, l’azzurro è comunque riuscito a restare in gara, sparando addirittura per la vittoria. Anche se nell’ultima serie è arrivato un errore, Giacomel è riuscito a scavalcare i norvegesi Laegreid e Christiansen, salendo al terzo posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Biathlon, Tommaso Giacomel sfiora il podio nella pursuit di Ruhpolding. Vince Dale-Skjevdal davanti a Perrot

Nella pursuit maschile di Ruhpolding, quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, Tommaso Giacomel conclude al quinto posto. La vittoria è andata a Johannes Dale-Skjevdal, seguito da Eric Perrot, che supera l’azzurro nella classifica generale di specialità. La gara si è svolta sulla distanza di 12,5 km e ha visto la partecipazione di atleti di alto livello in una tappa chiave della stagione.

LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Dale-Skjevdal vince una gara bellissima, Giacomel beffato nel finale

Segui in tempo reale l’inseguimento maschile di biathlon a Ruhpolding 2026. Dale e Skjevdal si sono aggiudicati una gara combattuta, mentre Giacomel ha perso il podio negli ultimi metri. Aggiorna la diretta per tutte le fasi della competizione e le ultime notizie.

