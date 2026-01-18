Il 2026 si avvicina e con esso il termine per aggiornare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Mancano appena 15 giorni per completare la procedura e mantenere i bonus e le agevolazioni associate. È importante verificare e aggiornare i propri dati per evitare la perdita dei benefici. Ecco cosa è necessario sapere e come procedere in modo semplice e tempestivo.

Con l’inizio del nuovo anno si torna a parlare di ISEE, il tempo per l’aggiornamento annuale dei dati sta finendo. Il conto alla rovescia per il rinnovo dell’ISEE 2026 è ufficialmente iniziato e restano soltanto 15 giorni per evitare la sospensione di numerosi bonus INPS. L’aggiornamento dell’indicatore economico rappresenta un passaggio obbligato per continuare a ricevere molte prestazioni, perché senza una nuova DSU l’Istituto non può verificare i requisiti. La scadenza del 31 gennaio riguarda la maggior parte dei sostegni economici, con l’unica eccezione dell’Assegno Unico, che segue un calendario differente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - ISEE 2026, scatta il countdown: solo 15 giorni per evitare la perdita dei bonus. Ecco cosa fare

Ecco il nuovo ISEE 2026: cosa cambia davvero per famiglie e bonus

Il nuovo ISEE 2026 introduce modifiche alle modalità di calcolo e alle procedure di presentazione. L’Inps ha aggiornato i propri sistemi per elaborare il nuovo indicatore, che si basa sulle Dichiarazioni sostitutive uniche presentate dal primo gennaio 2026. Questa riforma interessa sia le famiglie che i bonus, modificando alcuni parametri e criteri di accesso. Di seguito, una panoramica delle principali novità e delle implicazioni pratiche.

Leggi anche: Bonus anziani 850 euro, nel 2026 sale il requisito Isee e aumenta la platea. Le ipotesi per evitare il flop

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Mentre il Governo valuta ancora se varare nuove misure straordinarie, l'Autorità per l'energia ha già fissato gli sconti per il 2026. Per le famiglie con Isee basso o problemi di salute, il risparmio scatta in automatico direttamente sulla fattura - facebook.com facebook