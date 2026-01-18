ISEE 2026 scatta il countdown | solo 15 giorni per evitare la perdita dei bonus Ecco cosa fare
Il 2026 si avvicina e con esso il termine per aggiornare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Mancano appena 15 giorni per completare la procedura e mantenere i bonus e le agevolazioni associate. È importante verificare e aggiornare i propri dati per evitare la perdita dei benefici. Ecco cosa è necessario sapere e come procedere in modo semplice e tempestivo.
Con l'inizio del nuovo anno si torna a parlare di ISEE, il tempo per l'aggiornamento annuale dei dati sta finendo. Il conto alla rovescia per il rinnovo dell'ISEE 2026 è ufficialmente iniziato e restano soltanto 15 giorni per evitare la sospensione di numerosi bonus INPS. L'aggiornamento dell'indicatore economico rappresenta un passaggio obbligato per continuare a ricevere molte prestazioni, perché senza una nuova DSU l'Istituto non può verificare i requisiti. La scadenza del 31 gennaio riguarda la maggior parte dei sostegni economici, con l'unica eccezione dell'Assegno Unico, che segue un calendario differente.
Il nuovo ISEE 2026 introduce modifiche alle modalità di calcolo e alle procedure di presentazione. L’Inps ha aggiornato i propri sistemi per elaborare il nuovo indicatore, che si basa sulle Dichiarazioni sostitutive uniche presentate dal primo gennaio 2026. Questa riforma interessa sia le famiglie che i bonus, modificando alcuni parametri e criteri di accesso. Di seguito, una panoramica delle principali novità e delle implicazioni pratiche.
