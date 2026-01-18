Il canile della Bacci al centro di un confronto tra il sindaco Gionata Calcinari e l’opposizione, in merito a presunte irregolarità. Il sindaco ha sottolineato che, sebbene il controllo sia stato benvenuto, il Comune non ha ricevuto comunicazioni ufficiali o documentazione da parte dei controllori, precisando di non essere stato coinvolto nella vicenda. La questione rimane aperta, con chiarimenti ancora necessari.

"Benvenga il controllo ma – dice il sindaco Gionata Calcinari facendo chiarezza su una vicenda che ha ‘animato’ la minoranza – il Comune non ha ricevuto alcuna documentazione ufficiale da parte dei controllori, né comunicazione sul controllo o su irregolarità riscontrate in quanto non interessato alla vicenda". Per questo non ci sono state comunicazioni ufficiali: "Non potevamo darne informativa e comunicazione a terzi, tantomeno al consiglio comunale" prosegue. Il cantiere è stato chiuso per 5 giorni, la ditta ha ripristinato le condizioni di sicurezza contestate e ha regolarmente riaperto il cantiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Irregolarità nel caniere della Bacci. Polemiche tra sindaco e opposizione

Leggi anche: Irregolarità, stop ai lavori nel cantiere della Bacci

Leggi anche: Irregolarità nel cantiere della Bacci: "Città tenuta all’oscuro dalla giunta"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Multifinish La rasatura universale per superfici perfette. In questo cantiere la sfida era l'irregolarità: risolta con Multifinish. Ideale per interno, esterno e facciate ammalorate Aderisce su tutto: calcestruzzo, intonaci e vecchie pitture Resistente e - facebook.com facebook

#GolfoAranci, cantiere edile chiuso per gravi irregolarità e denunciato il titolare della ditta x.com