A Roma, iraniani si sono riuniti in piazza per manifestare contro l’intervento degli Stati Uniti e il ritorno dello Scià. La protesta riflette le opinioni di alcuni partecipanti, che sottolineano l’importanza di negoziare direttamente con lo Scià, criticando la leadership di Ali Khamenei. L’evento evidenzia le tensioni tra la comunità iraniana e le politiche interne e internazionali che coinvolgono il Paese.

“L’unico con cui dovete negoziare è lo Scià, non capisco perché ci sono ancora alcuni politici che parlano di negoziazione con Ali Khamenei”. La comunità iraniana di Roma ha le idee chiare su quello che vuole per il futuro del proprio Paese e ha voluto gridarlo anche oggi in piazza San Giovanni, a Roma, dove è stato promosso un nuovo appuntamento. “Lo Shah vuole la democrazia – spiega Said – per noi va bene. Ci ha promesso che se torna ci saranno nuove elezioni e potremo scegliere, Trump è l’unico che ci sta aiutando concretamente perché noi siamo stanchi dell’Europa che parla molto ma poi non fa nulla”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iraniani in piazza a Roma per l’intervento Usa e il ritorno dello Scià

Roma, la protesta degli iraniani per lo Scià. In piazza anche Calenda

A Roma, il Partito Radicale si unisce alla comunità iraniana in Italia per manifestare a sostegno della rivolta in Iran. La protesta mira a chiedere la fine del regime degli Ayatollah e il ritorno dello Scià. La manifestazione, a cui partecipa anche Calenda, rappresenta un momento di vicinanza e solidarietà con il popolo iraniano in un contesto di forte fermento politico nel Medio Oriente.

Il ritorno dello Scià, chi è Reza Cyrus Pahlavi

Reza Cyrus Pahlavi, 65 anni, è il figlio dell’ultimo Scià d’Iran e l’erede designato al trono. Dopo quasi cinquant’anni di assenza, torna a essere una figura di riferimento per coloro che desiderano un futuro diverso per l’Iran. La sua presenza rappresenta un possibile punto di svolta nel panorama politico e sociale del Paese, segnato da decenni di cambiamenti e incertezze.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Iraniani scontenti della "piazza" di ieri - facebook.com facebook

“Né mullah, né lo scià”: iraniani in piazza a Torino, con loro i partiti da FdI fino al Pd e a M5s x.com